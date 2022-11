La jueza colombiana, Vivían Polanía, fue blanco de críticas en los últimos días, por aparecer en plena audiencia virtual con poca ropa, en la cama y fumando, lo que generó que terminara siendo suspendida por tres meses.

La Comisión de Disciplina Judicial, indicó que ese no debe ser el actuar de la juez que trabaja en la ciudad de Cúcuta, por lo que le justificó su decisión de suspenderla indicando que “de continuar en el ejercicio del cargo se posibilitaría que reitere la conducta examinada y por ende debe esta jurisdicción disciplinaria evitar que ocurra, razón por la cual se hace necesaria la decisión”.

Por su parte, Vivían, se mostró en desacuerdo con la decisión y dijo ser perseguida: “Es una persecución, desde hace muchos años, pues yo creo que ya saben mi historia, mi forma de vestir, no soy influencer, no gano dinero por mi cuenta, por el crossfit, pero la verdad no me lo explico por qué”.

Vivían Polanía dejó a más de uno enamorado por sus 'picantes' fotos

Además de la polémica, la jueza también dejó a más de uno muy enamorado, debido a las fotografías que tiene en sus redes sociales, en las que deja ver su belleza y por la que ha ganado miles de seguidores.

Aquí algunas de las fotos de Vivían Polanía: