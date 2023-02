El famoso 'streamer' Juan Guarnizo, dejó 'picados' a sus seguidores con un tema que relaciona al '10' colombiano con el ex de Shakira.

James Rodríguez es sin duda uno de los mejores futbolistas colombianos que ha tenido el Fútbol Colombiano. Si bien, tuvo un bache en su carrera que lo dejó de lado de la elite, ha venido recuperando su nivel en el balompié griego. En el Olympiacos vive un gran presente que lo ilusiona con volver a un mejor equipo ya ser protagonista con la Selección Colombia.

Sin embargo, su vida personal ha sido noticia desde que se lesionó en vivo. Este sábado se conoció un video en el que el famoso 'streamer' Juan Guarnizo, relacionó a James con los negocios de Piqué con todo lo relacionado con la King's League, competición de fútbol 5 trasmitidas por stream.

“Simplemente les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera. Aún no le preguntó absolutamente nada, solo si estaba enterado de todo lo de la King's League y dijo que sí había visto cosas”, contó Juan.

Si bien, no hay nada concreto u oficial, varios personajes del fútbol mundial han hecho parte de esta competición fundada por el ex de Shakira e Ibai Llanos, uno de los 'streamer' más conocidos a nivel mundial; por lo que no sería una locura ver la participación de James Rodríguez.