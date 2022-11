El futbolista Fredy Guarín ha sido noticia en sus últimas noticias, debido a las confesiones que ha hecho sobre su vida, en donde ha asegurado que se encuentra arrepentido y está buscando un cambio.

Una de las personas que estuvo muy cerca de 'Guaro', fue su expareja, Sara Uribe, de la que se ha especulado últimamente con un posible regreso con el futbolista, tema del que ella habló y aclaró todo.

La modelo tuvo una sesión de preguntas en las historias de su Instagram, allí resolvió algunas preguntas a sus seguidores, una de ellas fue sobre si estaba enamorada y si regresaría con Guarín, a lo que ella sentenció que no tiene a nadie.

“Saben que no me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, por primera vez en mi vida me voy libre de equipaje, me voy tan libre. Estoy tan preparada para llenarme de cosas, que ayer fue un día tan decisivo en mi vida, que puse tantos límites, agradecí tanto, con tanto amor”, dijo Sara.

Posteriormente, a la también empresaria le volvieron a consultar sobre el tema y nuevamente con un movimiento de cabeza, aseguró que no volvería con Fredy.

Aquí el video de Sara hablando sobre el tema: