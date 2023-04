La separación del exfutbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira ha sido uno de los temas más hablados en el mundo, esto debido a lo mediáticos que han sido ambos personajes a lo largo de sus carreras en sus respectivos ámbitos, es por esto que aunque ha pasado un buen tiempo de dicha ruptura, el tema sigue dando de qué hablar, especialmente por las canciones que ha sacado la colombiana.

Pero no solamente los las canciones que sacó Shakira han sido motivo para que se siga hablando del tema en los diferentes medios en el mundo, sino que las apariciones Gerard con su nueva novia Clara Chía en lugares públicos, ha sido comidilla para que los paparazzis hablen y persigan a la pareja.

Pues en los últimos días, el reconocido medio 'Sport', reveló una noticia que sacudió a toda España, cuando indicaron que Clara al parecer le habría sido infiel a Piqué, nada más y nada menos que con el entrenador del Manchester City, 'Pep' Guardiola, información que generó una catarata de comentarios en las redes sociales.

“Clara Chía podría mantener una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y ex técnico del F.C. Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente. Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard Piqué, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barça”, dijo 'Sport' en su noticia.

La nota no cayó nada bien en España, ya que muchos pidieron más pruebas sobre la información, presión que llevó al prestigioso medio a no tener mayor remedio que eliminar la noticia de su home, aunque hasta el momento no se ha pronunciado más sobre la noticia que causó malestar en algunos.