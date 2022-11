Tal parece que la cantante colombiana Shakira le seguiría los pasos a su colega Dua Lipa y le diría no a la presentación en el Mundial de Qatar 2022. Vale resaltar que la barranquillera está agendada para la ceremonia inaugural antes del partido entre la anfitriona Qatar y Ecuador en Jor.

Junto a Shakira y Dua Lipa, estaría la banda coreana BTS y J Balvin, en lo que promete ser un show de alto nivel y así darle inicio al Mundial de Qatar 2022, el mayor evento deportivo del mundo que tendrá las miradas de todo el planeta. La cantante colombiana le diría no a la invitación por todo el entorno que rodea a esta Copa Mundo.

Dua Lipa al momento de 'bajarse del bus', hizo énfasis a la vulneración de los derechos humanos, los malos tratos a los obreros en Qatar y al radicalismo que existe ante la comunidad LGBTI, parece que estas mismas razones tiene a Shakira meditando su presentación en Qatar 2022.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero aún no es claro si va a tener algún papel a lo largo del Mundial", dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa de Telecinco de España.