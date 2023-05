Durante todo lo que va del 2023 uno de los temas más comentados y virales en las redes sociales ha sido la separación de Shakira y Gerard Piqué, una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, pero que finalmente terminó tras, aparentemente, una infidelidad del exjugador del FC Barcelona hacia la cantante colombiana.

Las últimas noticias acerca del tema se han dado alrededor de la mudanza de Shakira hacia Estados Unidos, lejos de su residencia durante muchos años en Bracelona. Esto llevó a que Piqué tomara acciones legales en contra de la cantante ya que ella pidió la custodia completa de sus hijos para poder salir de España con ellos, decisión que le fue otorgada.

Sin embargo, tal parece que Gerard Piqué no se va a quedar con las manos cruzadas y tendría en mente un plan para volver a tener la custodia de los niños. Según la popular astróloga 'Mhoni Vidente', el exfutbolista tendría una 'venganza contundente' en contra de su expareja y así lo anunció en una aparición en 'El Heraldo Televisión'.

"Se vienen cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, manifestó la cubana. Y agregó: “Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños".