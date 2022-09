Una de las cosas que más le admiran sus seguidores al presidente Gustavo Petro es su familia, la cual sigue creciendo, con la confirmación de un nuevo hijo del mandatario político.

Por medio de las redes sociales, Nicolás Alcocer, hijo biológico de la Primera Dama, Verónica Alcocer, confirmó que Gustavo le dio el apellido y de manera oficial se convierte en hijo del presidente.

Por medio de su cuenta de Twitter, Nicolás confirmó que de manera oficial Petro es su papá, con el cual ha convivido desde que tiene un año de edad, noticia que festejó.

“Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo, quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”, informó Nicolás.

En el documento que publicó el 'nuevo' hijo de Petro, se ve que pasó de Arbeláez Alcocer a Alcocer Petro, por lo que ahora tiene una nueva responsabilidad con su papá.