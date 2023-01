En la Kings League anunciaron el patrocinio de la marca de relojes y el argentino no dudó cuando le preguntaron la razón.

Shakira le dio la vuelta al mundo el pasado miércoles luego de que estrenara su nueva canción: una sesión con el famoso productor argentino, Bizarrap, que ya es el tema más sonado en Spotify en tan solo dos días. Como se sabe, la letra era toda dedicada para el exfutbolista Gerard Piqué, quien habría traicionado a la cantante colombiana y su relación de más de 10 años llegó a su final.

Pero, Piqué, fuera de quedarse en la cama llorando por lo dicho por Shakira en su canción, le empezó a sacar el rédito monetario a lo hecho por su ex y, este viernes, hizo un anuncio en la reunión de presidentes de la Kings League, el torneo de fútbol aficionado que se inventó el exjugador junto a varios de los streamers más famosos del mundo.

Durante el stream, Gerard Piqué anunció a Casio como el nuevo patrocinador de la Kings League y le regaló relojes a todos sus colegas. Como era obvio, empezaron las risas y los debates de por qué había entrado la nueva marca y allí fue cuando se armó todo. Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes FC, le preguntó al Sergio 'Kun' Agüero el por qué de la decisión e hizo estallar de risa a todos.

Romero le preguntó a Ibai Llanos: "¿Tú sabes por qué ha entrado Casio?", y este le respondió: "Pues no lo sé", para no hacer alusión a la canción de Shakira tal vez por 'respeto' a Piqué. Luego le preguntaron al Kun y no dudó nada: "¡Por la canción de Shakira!", y enseguida todos se murieron de risa.