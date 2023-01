El mundo de la música y el entretenimiento no ha tenido otro tema estelar que la 'Music session 53' de Bizarrap junto a Shakira. Tras una semana de haber sido estrenada, la canción sigue siendo tendencia en las redes sociales y el momento que todo Tiktok estaba esperando ha llegado con un nuevo baile tendencia.

Como lo saben todos los amantes de Tiktok, cada vez que algún tema se da a conocer salen los populares 'bailes trend' en los cuales las personas empiezan a realizar diferentes coreografías. Con el tema de Shakira y Bizarrap ya habían empezado a salir algunos, pero no eran oficiales de la artista.

Pero el momento llegó y, este miércoles, Shakira publicó en su cuenta de Tiktok, el nuevo baile que será tendencia en las redes sociales, sobre todo en la ya mencionada. "Esto es pa’ que te mortifiques, Mastique y tragues, tragues y mastiques; Yo contigo ya no regreso, Ni aunque me llores ni me supliques; Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen; Yo solo hago música, Perdón que te sal-pique", fue la estrofa elegida para el baile.