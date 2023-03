La modelo chilena de OnlyFans, Daniella Chávez, dio muchos detalles y reveló que tuvo intimidad con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia y que actualmente juega en el Al Nassr de Arabia Saudita. Tal parece que se avecina un verdadero escándalo en CR7 y su fidelidad a Gerogina Rodríguez de por medio.

Sin tapujos, en Twitter, Daniella Chávez puso en riesgo la reputación de Cristiano Ronaldo, que disfruta de un gran momento deportivo en el Al Nassr, además de ser el deportista mejor pago del planeta. En dos trinos, la modelo de 'OnlyFans' dijo que tuvo intimidad con CR7, y minutos después, borró las publicaciones.

"Si alguien Tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿Eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano somos infieles? ¡Solo fue 'sex' y con permiso por mi lado del no! El 'sex' libre también existe", escribió Daniella en Twitter.

Tras varias respuestas y acusaciones de que eso era mentira, Daniella Cháves amenazó: "Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa".

"Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás solo busqué darme un gusto y tener sexo con él", dijo Daniella Chávez a The Sun.