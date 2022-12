El 2022 llegó a su fin y con él inician los planes para el año entrante. Metas, logros, tareas por saldar, sueños, hacen parte del andar por estas fechas para comenzar el 2023 mirando las alternativas y buscando que todo se haga realidad. Asimismo, el pago de las obligaciones e impuestos también están en esta lista.

Es por eso que Bolavip le trae al detalle cómo quedó el calendario para el pago de los impuestos en el 2023 en Colombia, algo que resulta fundamental para que también ordene sus finanzas y no tenga ningún contratiempo. Recuerde que el saldar estas obligaciones es clave para organizar sus proyectos a nivel financiero.

A través del Decreto 2847 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se dieron a conocer los lugares, las formas y los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este formato presentado por la entidad estatal corresponde al ordenamiento para liquidar lo más pronto el impuesto, que también podrá pagarlo a cuotas.

Grandes Contribuyentes

Vale resaltar que declarar y pagar el impuesto sobre la renta, así como el anticipo, realizado por personas naturales, jurídicas o similares, y por los contribuyentes del régimen tributario especial, son actividades que se califican como "grandes contribuyentes" por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Según lo estipulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el límite definido para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta se vencerá entre el 10 y 21 de abril de 2023, esto dependerá del último dígito del número de identificación tributaria (NIT), en el caso de los "grandes contribuyentes".

Por su parte, en lo que al alivio se refiere para cancelar esta obligación, el Ministerio también informó que podrá acceder a un pago de máximo tres cuotas.

Personas naturales

El decreto del Ministerio de Hacienda resalta que luego de presentar la declaración de renta y si se tiene saldo pendiente, deberá hacer el pago solo de contado. Para este caso, se definió que los plazos máximos están determinados por los dos últimos dígitos de la cédula.

Vale resaltar que si su patrimonio bruto en el último día del año gravable 2022 no supera los $171'018.000 COP, y si sus compras en tarjetas de crédito o consignaciones, depósitos, inversiones financieras, no sobrepasan los 53.206.000, usted no deberá presentar esta declaración.

Personas jurídicas

La declaración del impuesto se debe presentar bajo el formulario dispuesto por la DIAN para los sujetos jurídicos y/o sociedades. Además, se debe constatar la declaración de los contribuyentes del Régimen Tributario Especial.

Según el decreto, esta obligación puede ser cancelada en un máximo de dos cuotas. El Ministerio ya fijó las fechas de los plazos máximos, que también dependen de los dos últimos dígitos del NIT. (Y el último dígito del NIT para el segundo pago).