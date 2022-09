Un nuevo presunto abuso por un cobre excesivo se dio en la ciudad de Cartagena, en esta ocasión fue un turista brasilero el que hizo la denuncia por el alto cobro que le hicieron por un pollo asado.

El supuesto afectado fue Caio Lazzaretto Mónaco, el cual indicó que en Playa Blanca, lugar muy turístico de la ciudad 'amurallada', aseguró que le cobraron la excesiva cifra de 4 millones de pesos por un pollo asado.

"Cuando mi di cuenta, los muchachos en la playa, para que confiara en ellos, dijeron que me ayudarían a recuperar el teléfono, que conocían a todos y sentían mucho que yo estuviera pasado por eso. Me trajeron un plato de pollo con patacones, agua y me ubicaron en una sombrilla", dijo Caio a medios de comunicación locales.

El nuevo cobro excesivo se da en medio de las críticas por las contantes denuncias por abusos en los cobros de la comida y bebida para los turistas en Cartagena.