Amparo Grisales apareció en la serie 'House Of The Dragon' y hubo revuelo en las redes sociales.

Viral: Amparo Grisales sorprende con su aparición en 'House Of The Dragon'

Amparo Grisales, una de las celebridades más aclamada de Colombia, apareció en 'House Of The Dragon' y hubo revuelo en las redes sociales. Su aparición no deja de ser desapercibida y los internautas y seguidores de la famosa historia del linaje Targaryen, no paran el asombro.

Vale resaltar que 'House Of The Dragon' es la serie del momento en el mundo. El producto de HBO arrasó en su primer capítulo con más de 10 millones de vistas por las plataformas digitales y a nivel mundial no hay rincón que no se hable de esta historia, que es una precuela de 'Game Of Thrones'.

Amparo Grisales aparece en un video promocional de la serie de la 'Casa del Dragon' para Colombia, en un video donde se ve vestida como una reina junto a la reconocida Laura Tobón. El clip de video, como dice ella misma, "es para erizarse la piel" con la serie y que se darán a conocer "los grandes secretos". Imperdible.

