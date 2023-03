El pobre de Gerard Piqué no para de recibir palos de la industria de la música luego de separarse de Shakira. Varios meses después de conocerse que le fue infiel a la artista colombiana, el exfutbolista catalán sigue estando en el 'ojo del huracán'. Luego del 'boom' que representó la 'Session #53', Bizarrap volvió a descontrolar todas las redes sociales con su nueva colaboración con Arcangel y el artista siguió la muy "inteligente" línea de continuar la 'tiraera' al español.

Parece que la moda hoy en día es tirarle fuerte a Gerard Piqué. Shakira empezó con la tendencia y varios artistas se han sumado a esta línea. Una vez más, en el estudio de Bizarrap, le volvieron a lanzar un durísimo dardo al ahora empresario español y el encargado de hacerlo fue, nada más y nada menos que Arcangel. Uno de los mayores íconos del rap y el reggaetón en español aceptó la propuesta de colaborar con el joven y exitoso productor argentina y la fórmula surtió mucho efecto.

"El día que yo haga una 'Session' con Bizarrap, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Ese es mi trabajo, soy un asesino de los ritmos". Con esas palabras, Arcangel abrió su colaboración con Bizarrap. Una producción 100% hecha de rap y que vendría con un palo incluido para el exfutbolista del Barcelona: "Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Mantándolo como Shakira a Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los Pelé"

En menos de 24 horas, tras haberse publicado esta canción en YouTube y todas las plataformas digitales de música, la canción de Arcangel con Bizarrap ya se acerca a las 10 millones de visualizaciones en el canal oficial del argentino. Además, y en cuestión de muy pocas horas, se coló en la Tendencia #1 de YouTube, siendo el video del momento en esta red social.