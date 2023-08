El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá, la lucha entre influenciadores llamada ‘King of The Ring’, en donde el duelo principal será en de Nicolás Arrieta vs. ‘La Liendra’, disputa que tuvo su respectivo ‘cara a cara’, el cual estuvo muy agitado.

Los dos influenciadores se vieron las caras, en la previa al enfrentamiento en el que desahogarán sus desencuentros, el cual inició muy caliente, debido a que Arrieta hizo enojar a la ‘Liendra’, en lo que fueron unas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales.

En el ‘cara a cara’ de la presentación de la disputa, Nicolás sacó una cartilla ‘Nacho’, con la que cacheteó a la ‘Liendra’, lo mandó a leer, y le dijo que era un “estafador y analfabeta”, hecho que generó que se dieran un par de manotazos entre los dos e intervinieran el personal de logística para separarlos.

El video se hizo viral en las redes, en donde los seguidores de ambos influenciadores tomaron partido por su favorito, por lo que esperan que la misma vehemencia del ‘cara a cara’, la vean en el ring de boxeo en que se enfrentarán.

Aquí el video del golpe de Nicolás Arrieta a la ‘Liendra’: