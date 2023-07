Shakira no para de ser noticia en todo el mundo tras su separación con Piqué. La cantante colombiana, más allá de su vida personal, se ha caracterizado por tener una carrera exitosa, canciones que se escuchan en todo el planeta y admirada por los artistas más reconocidos de todos los géneros.

Unos meses después de acabar la relación con el exfutbolista español, le dedicó una canción que se volvió viral en pocas horas. La Session hecha con Bizarrap generó polémica por todo el mundo, a tal punto que fue criticada por su contenido.

La cantante colombiana, en entrevista con Univisión, hizo una sorprendente confesión sobre dicha canción. “No pensé que fuera a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente de mi alrededor y de mi equipo me decían: ‘No vayas a sacar esa canción, Shakira, qué estás pensando. Tienes que cambiar la letra’”.

Dijo la razón por la que hizo caso omiso a quienes le decían que no sacará la canción: “yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones”.

Sobre el final, la periodista le preguntó sobre si ya había alcanzado todo en su carrera, a lo que Shakira respondió: “La definición del éxito es tan subjetiva… Creo que para mí el éxito es simplemente hacer lo que quieres y lo que te gusta, con la libertad de poder expresar tus sentimientos y emociones. Y estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente, son un reflejo de mi mundo interior”.