Una vez más, Sara Uribe dio mucho de que hablar en las redes sociales luego de un par de videos que subió a sus historias de Instagram. Uno de esos videos en particular, lo grabó mientras contestaba a una pregunta de sus seguidores donde le pedían que hablara sobre su “hombre ideal”.

Fiel a su estilo, dejó una respuesta bastante picante, pero muchos se terminaron acordaron a la expareja de la actriz y modelo, Fredy Guarín. Por muchos años, estuvo junto al exfutbolista e incluso llegaron a vivir juntos en China, cuando el mediocampista desarrollaba su carrera en el fútbol asiático. ¿Fue algún tipo de indirecta?

La picante respuesta de Sara Uribe sobre su “hombre ideal”

“Me gustan los hombres que tienen actitud de campeones, me gustan los que me conquisten, que sea intenso, que me quiera tener… que lo cojan a uno con ganas, ese tipo de cosas me gustan de un hombre”.