Durante muchos años, la relación entre Melissa Martínez y Matías Mier fue tendencia en el fútbol colombiano y así mismo, una de las noticias de la farándula más comentadas en el país fue la ruptura de la relación debido a la posible infidelidad del jugador con la periodista.

Melissa ha evitado hablar del tema, pero en varias entrevistas que se le han realizado y sus publicaciones en redes sociales confirmaban tal versión. Además, las fotos de Mier junto a su nueva pareja, con quien actualmente vive en Indonesia, dieron por cierto todo lo que se decía, mientras que el futbolista nunca respondió nada.

Pero, este martes, Matías Mire decidió romper el silencio y por medio de una interacción en Instagram con la caja de preguntas decidió responder varios cuestionamientos de sus seguidores, eso sí, pidiendo creatividad y que no le preguntaran lo obvio: el tema Melissa.

Con humor, sarcasmo e indirectas dejó varias declaraciones como “el silencio me hizo una persona más inteligente, más madura”. Así mismo, publicó una de las preguntas en que una usuaria le dijo: “soy mujer y te apoyo. La cupla no es solo del hombre, caras vemos, corazones no sabemos”.

Video de las indirectas de Matías Mier a Melissa Martínez en Instagram