La vida de Santiago Arias tuvo un antes y un después de la terrible lesión que sufrió con la Selección Colombia en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Después de varias posibilidades en Europa, no pudo afianzarse y ahora pasa sus días en Estados Unidos, jugando para el Fútbol Club Cincinnatti, junto a su familia.

En lo deportivo son pocas las noticias que se han dado sobre ‘El Santi’, pero su esposa, Karin Jiménez, modelo y empresaria muy activa en las redes sociales, dio la noticia de una decisión que tomaron junto a Arias para su futuro y que sorprendió a sus seguidores.

En una dinámica de responder preguntas, la bella Karin decidió contestar una en la que le consultaban por a posibilidad de tener una hija mujer. Recordemos que hasta el momento la pareja ya cuenta con tres hijos, todos varones, y ella siempre habló de la posibilidad de tener una niña.

A esto, la esposa de Santiago Arias respondió que ya no habrá posibilidad de tener una niña, ya que no tendrán más hijos. Al contrario de lo que ha pasado con Radamel Falcao y Lorelei Tarón, Karin confesó que no se siente preparada ni física ni mentalmente para tener más hijos, así que tomaron la decisión de operarse.

Además, Karin comentó que quería enfocarse más en disfrutar de los tres hijos que ya tiene y aprovecharlos al máximo y no pensar en tener más para volver a iniciar el camino.