Karol G y Feid siguen siendo tendencia en Colombia y el mundo tras varios rumores que aseguran una relación amorosa. Los dos artistas más importantes del género urbano del momento fueron captados antes de una presentación del ‘Ferxxo’ en Miami, poniéndole fin a lo que hasta hace unas horas era un secreto.

La ‘Bichota’, quien hace unos días estuvo en boca de varios de sus seguidores por culpa de su expareja, Anuel AA al lanzarle varias indirectas en redes sociales y conciertos, se dejó ver en público tomada de la mano con Feid. En las últimas horas, se hicieron virales en redes sociales dichas imágenes. En ambas fotografías es evidente la atracción que hay entre la pareja, por lo que varios seguidores en las diferentes plataformas digitales lo interpretaron como un nuevo romance.

En las imágenes, Feid se vio con una camiseta de color blanco con su nombre, una pantaloneta de color negro, unas zapatillas y su tradicional gorra y gafas oscuras, mientras que la ‘Bichota’ llevaba un crop-top de color blanco, tacones de plataforma del mismo tono y un pantalón de color verde, el cual se ha vuelto representativo de la marca del ‘Ferxxo’.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas empezaron a opinar sobre las fotos: “Bellos”, “sufre Anuel”, “qué bella, me encanta Karol G. Qué linda está”, “me encanta ambos se ven felices”, “bueno, es más que obvio”, “hablemos de la belleza de la Bichota”, “los amo, me encanta esta pareja”.

Si bien, ninguno de los dos ha hecho un pronunciamiento oficial, se espera que se hable del tema en los próximos días. Por ahora siguen trabajando de la mano en sus respectivos proyectos, disfrutando del éxito de sus carreras y siendo los referentes del género urbano en Colombia y el mundo.