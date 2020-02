La partida de Martin Braithwaite al Barcelona dejó un hueco gigante en el Leganés, un elenco en el que no abunda el talento ni una cantidad importante de elementos.

A la salida del delantero se le sumó la de Youssef En-Nesyri al Sevilla, que dejó a los comandados por Javier Aguirre muy complicados de cara a la recta final por el título.

En conferencia de prensa, el entrenador aseguró que le molesta que ahora los subestimen y crean que son los principales canidatos a perder la categoría.

"Que nos den por muertos de afuera me importa una mierda; que digan que nos vacunaron con dos jugadores no me importa, estoy seguro que los que están darán un paso al frente. Además de este mensaje yo trabajo con ellos", comentó el mexicano.

"No hay ningún impedimento para que salgamos a ganar los partidos. Sería un pretexto y los pretextos son de los perdedores: es que el árbitro me marco, es que la fortuna… eso no existe. Si la cagamos, la cagamos, por mí y luego ustedes. El primer paso para avanzar es reconocer", agregó.

¡Tremendas declaraciones!



