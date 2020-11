A horas del partido frente al Tri, Corea del Sur confirmó cuatro positivos de COVID-19

Mañana por la tarde el Tri vuelve a jugar en suelo europeo frente a Corea del Sur en una nueva fecha FIFA de cara la Copa Oro 2021. Sin embargo, a horas del encuentro el seleccionado asiático confirmó 4 casos positivos de COVID-19 en plantel, por lo que el amistoso puede suspenderse.

A pesar de que la pandemia causada por el coronavirus no deja de afectar al mundo, las diferentes actividades comienzan a regresar a su normalidad con estrictos protocolos de sanidad. De esto no está exento al futbol que regresó con un riguroso reglamento para que no haya contagios masivos.

A pesar de esto, diferentes equipos siguen con infectados como sucedió en Pachuca, hace una semana, cuando confirmó un fuerte brote en su plantel. Y hoy fue el caso de Corea del Sur que mañana por la tarde enfrenta al Tri.

El Tri podría quedarse sin amistoso frente a Corea del Sur. (@FMF)

Según TUDN, en el seleccionado asiático dieron positivo en COVID-19 Kwon Chang-Hoon, mediocampista, Hwang In-Beom, mediocampista, Lee Dong-Jun, atacante, y Cho Hyeon-Woo, portero, más miembros del cuerpo técnico, por lo que todos fueron aislados. A pesar de esto, el mismo medio informó que partido que se llevará a cabo en Austria sigue en pie, mientras que Diario Récord sostuvo que el plantel surcoreano se someterá nuevas pruebas para determinar si se cancela o no el partido.

Cabe recordar que el Tri de Gerardo Martino inicia esta gira europea frente a Corea del Sur, mañana a las 2.00, mientras que el próximo martes enfrentará a Japón a la misma hora.

