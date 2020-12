A sus 36 años, por qué André-Pierre Gignac es tan importante para la Liga MX

Uno de los mejores atacantes de la Liga MX se llama André-Pierre Gignac y viste la número 10 en Tigres. Su presencia es una marca registrada para el futbol de Nuevo León y de México debido a todo lo que logrado desde que llegó en junio de 2015.

Disciplina y perseverancia son dos de las grandes características que tiene el francés ya que es uno de los atacantes más completos y con una gran regularidad en el futbol mexicano. Además, hoy cumple 36 años, su quinto festejo por su nacimiento en tierra mexicana, por lo que trataremos de responder la siguiente pregunta: ¿por qué es tan importante el galo para la Liga MX?

¿Cuándo y cómo llegó André Pierre Gignac a la Liga MX?

Un 18 de junio de 2015 el francés llegó a México para comenzar a vestir la camiseta de Tigres proveniente de unos de los grandes de Francia, Olympique de Marsella, donde se consagró campeón de Ligue 1, la Copa de Francia y Supercopa de Francia.

Sin embargo, la llegada Gignac al Auriazul se dio en un momento de baja en su nivel ya que no se encontraba en el primer equipo, sino que en la reservar con quienes anotó solamente un gol. A pesar de esto, la directiva Felina se animó a apostar por él luego de que el atacante haya llegado libre.

Los números André-Pierre Gignac en la Liga MX

Gignac, tras cinco años en la Liga MX, se convirtió en el máximo goleador regiomontano. (Jam Media)

Si alguno pensó que Gignac vino al futbol mexicano a vacacionar está muy equivocado y esto lo demuestra con consagraciones que alcanzó. Es que con la playera de Tigres logró cuatro Ligas MX, y tres Campeón de Campeones.

Por otra parte, su presencia en la cancha siempre fue regular ya que desde 2015 jugó 242 partidos (Liga MX, Copa MX, Copa Libertadores y Conchampions) y anotó 138 goles. Además, es el máximo anotador regiomontano y el máximo goleador europeo de la historia de la Liga MX. Un crack.

Ricardo La Volpe: el técnico que se rindieron ante el francés

La Volpe explicó los motivos por los que Gignac es un gran profesional. (Jam Media)

André-Pierre Gignac es un futbolista exigente dentro y fuera de la cancha, pero además de un carácter muy particular. Debido a esto, el galo se ganó el respeto de Ricardo La Volpe, uno de los directores técnicos más experimentados y exigentes.

No hay dudas de que el argentino es uno de estrategas más importantes que pasó por el futbol mexicano luego de los grandes logros que tuvo en el Tri. Sin embargo, son pocos los jugadores que se ganan su respecto.

“Ese es el punto de imagen que va a dejar, olvídate de los goles que hace, si no lo que es ser profesional, cosas que muchos vienen y no hacen", expresó El Bigotón Volpe sobre Gignac, en RG La Deportiva en junio de este año, al referirse que muchos extranjeros no son son disciplinados. Y agregó: "Yo no sé si es el mejor nueve, pero sí considerado de los mejores que han venido o con más contundencia".

¿Por qué es tan importante André-Pierre Gignac para la Liga MX?

Gignac uno de los gran exponentes de la Liga MX. (Jam Media)

Son pocos los futbolistas que pueden llegar a la primera división de cualquier país, y muchos menos los que pueden dejar inmortalizados su nombre en la historia. A esto último se acerca el francés que por cinco años mantenido su nivel para ser uno de los goleadores más importante de la Liga MX y además se gana el respeto de propios y enemigos.

Lo de hecho por él no se reduce solamente a la Tigres o al futbol de Nuevo León. André-Pierre Gignac, con sus récords y estadísticas, se convierte en la imagen de la Liga MX, y es una estrella que pocos extranjeros pueden lograr.

