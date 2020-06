¿Adiós a Pumas? A Ismael Sosa le gustaría volver al futbol argentino

En las últimos días, los aficionados de Pumas comenzaron a ilusionarse con una segunda etapa de Ismael Sosa en la UNAM, luego de que se confirme que no continuará en León y deberá volver a Pachuca donde no sería muy tenido en cuenta.

El delantero, que tiene contrato con los Tuzos hasta junio de 2021, había manifestado su deseo de regresar algún día al club Universitario. Sin embargo, sus últimas declaraciones lo alejarían cada vez más de la UNAM y lo acercarían al futbol argentino.

Su último destino: en León el Chuco convirtió 12 goles (Getty Images).

"Me queda un año de contrato con Pachuca y mi idea es volver a la Argentina cuando se me termine el contrato. Me quedó la espina de haber rendido un poco más en Independiente.También podría estar la posibilidad de Argentinos Juniors, donde me tienen un gran aprecio", explicó el Chuco, en diálogo con TYC Sports.

¿Cuáles son las alternativa que tiene Pumas para contratarlo antes de que regrese a la Argentina? La primera es comprar su pase, tasado en 1 millón 800 mil dólares. La segunda es adquirirlo mediante un préstamo.

Sin acercamientos formales entre la UNAM y el jugador, la realidad indica que el atacante que convirtió 39 goles en 112 partidos con el club Universitario, no volvería a ponerse nuevamente la playera auriazul.

