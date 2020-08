Tío de Alan Franco lanzó el primer guiño para América

Desde que América confirmó el parte médico oficial de Bruno Valdez, y dio a conocer que estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses, la directiva comenzó a moverse en el mercado de pases para encontrar un reemplazante de último momento. Y allí se abrió un abanico de posibilidades bastante importante:

La repatriación de Héctor Moreno y Néstor Araujo parece imposible por sus elevados salarios, y esa pulseada podría llegar a ganarla Luis Fuentes, por quien ya existen pláticas. Pero, ¿por qué no ir por Alan Franco? La deuda de Independiente con las Águilas aún está y el jugador se encargó de hacer un guiño...

"Teniendo en cuenta que Alan hoy juega en un grande de Argentina y del mundo, está cómodo. Pero no vería con malos ojos poder pasar a jugar en América, que es un grande de México", aseguró Gustavo Franco, tío del elemento del conjunto de Avellaneda, en una entrevista con W Deportes.

Más allá de la postura que tomó el defensa central, su familiar fue claro: "No se comunicó nadie del América aún. No he tenido ninguna conversación, no sé si habrá habido algún acercamiento de club a club, pero a mí no me llegó ningún mensaje. Conmigo, de parte de la institución, nada".

El elenco sudamericano sigue adeudando cerca de 4 millones de dólares por los pases de Silvio Romero y Cecilio Domínguez. Es decir que, si las Águilas determinan ir por el joven zaguero, solamente deberían pagar un 33% de su carta para llegar a los u$s 6,000,000 que piden por él.

