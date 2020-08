Álvaro Morales: "La Chofis deberá preocuparse cuando no se hable más de él"

Javier Eduardo López ha sido uno de los futbolistas más criticados en redes sociales durante estas últimas semanas. El elemento del Deportivo Guadalajara tuvo algunos minutos en el encuentro entre El Rebaño Sagrado y León por la primera jornada del Guard1anes 2020, pero pasó totalmente desapercibido y le llovieron las críticas de todos lados.

A La Chofis le dieron por todas partes. Al principio, sufrió varios insultos por parte de los mismos aficionados de la institución, pero luego se sumaron algunos periodistas, como por ejemplo: Paco Villa y Marc Rosas.

Ante tantos malos comentarios, el mediocampista explotó en redes y lanzó un mensaje para sus haters: "A mi me han criticado mucho. Los aficionados no saben, se quedan con lo que ven en redes sociales, por, te digo, es algo que los mexicanos creo somos muy negativos, y en vez de apoyarlo, en este caso, siempre están viendo que criticar y a mi me lo han hecho de todo".

Luego de esto, Álvaro Morales, periodista de ESPN, le lanzó una dura advertencia al futbolista del rojiblanco, asegurando que éste se tendrá que preocupar el día que los medios no hablen más sobre él.

"Sé que la Chofis no se refiere a mí, porque yo critico a todos sus compañeros. Tal y como se queja él. ¡A todos! Bueno, menos al Chevy Martínez, la verdad no lo conozco. Dicen que juega ahí. ¿O jugaba? Chofis debe preocuparse cuando no se hable más de él", escribió Álvaro en su cuenta oficial de Twitter.

