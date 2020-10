Álvaro Morales aprovechó la derrota del América para pegarle a Andrés Lillini y Pumas

Por la decimocuarta jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, León derrotó 3-2 con mucha autoridad al Club América en el estadio Victoria de Aguascalientes. El resultado fue ajustado, pero eso sólo se explica por la ineficacia de La Fiera ante la portería de Óscar Jiménez, quien evitó que el encuentro termine en goleada.

Una vez más, el conjunto dirigido por Miguel Herrera se vio totalmente superado. A pesar de que hasta se vio por encima en el marcador en un momento, los de Ignacio Ambriz dejaron en claro que tienen un funcionamiento colectivo superior al resto de equipos de Liga MX y, a falta de 3 jornadas para la finalización de la Fase Regular del campeonato, casi que se aseguraron el primer puesto en la tabla de posiciones.

Andrés Lillini no es el mejor DT del torneo para Álvaro Morales (Getty Images)

Álvaro Morales, como siempre, dio su opinión al respecto y explotó contra las Águilas por no derrotar a León. Más tarde y para sorpresa de todos, aprovechó la situación para ir a la carga contra los Pumas de Andrés Lillini, a quien no considera el mejor técnico del certamen.

No me vengan con que Lillini es el mejor DT del torneo.



Hay que reconocer que es Nacho, pero el malinchismo y la discriminación los ciega. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) October 20, 2020

"No me vengan con que Lillini es el mejor DT del torneo. Hay que reconocer que es Nacho (Ambriz), pero el malinchismo y la discriminación los ciega", apuntó con contundencia el polémico periodista. De esta manera, una vez más, le quitó mérito al trabajo realizado por el argentino con el Auriazul.

No es la primera vez que Álvaro Morales apunta contra Pumas UNAM en lo que va de esta temporada: anteriormente tundió a los Felinos por igualar ante Necaxa, en la previa de su derrota vs. León y luego del choque con el América, por ejemplo. Esto no ha caído para nada bien en los aficionados de la Universidad, que le expresan su descontento en Twitter con regularidad.

