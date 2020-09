Álvaro Morales le pidió al Cruz Azul no ganar "al estilo Chivas o Pumas"

Cruz Azul mereció ganarle al Mazatlán si se contabilizan las situaciones de riesgo y la calidad de los ataques de cada uno. Sin embargo, lo hizo con armas ilegítimas (el primer tanto de penal de Jonathan Rodríguez debió ser anulado).

Tras el encuentro, Álvaro Morales emitió una de sus típica columnas de opinión en la que criticó a La Máquina y le pidió que no gane al "estilo Chivas o Pumas", quienes, para él, son los conjuntos más favorecidos por el arbitraje.

"Tengo un mensaje para La Máquina Cementera: ¡así no Cruz Azul! No al modo de las Chivas a las cuales los errores arbitrales los favorecen constantemente. No con esa suerte arbitral, como también tienen los Pumas, a los cuales ustedes desplazaron del liderato", señaló el reportero en ESPN.

No contento con lo dicho, volvió a atacar a Los de Pedregal: "Seguramente el lunes el León los va a despedazar, aunque (Andrés, entrenador del equipo) Lillini ande ensordecido y crecido por cómo va su equipo".

Con el triunfo de anoche, los azules se subieron a lo más alto de la tabla de posiciones del Guard1anes 2020 en soledad. Pumas puede superarlo si vence a León el lunes.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 11 25 2 PUMAS UNAM PUMAS 10 22 3 LEÓN LEÓN 10 21 4 AMÉRICA AMÉRICA 10 20 5 PACHUCA PACHUCA 10 15 6 GUADALAJARA GUADALAJARA 10 15 7 MONTERREY MONTERREY 10 14 8 TIGRES UANL TIGRES 10 14 9 PUEBLA PUEBLA 11 13 10 JUÁREZ JUÁREZ 10 13 11 TOLUCA TOLUCA 10 13 12 QUERÉTARO QUERÉTARO 10 11 13 ATLAS ATLAS 10 10 14 MAZATLÁN MAZATLÁN 11 10 15 TIJUANA TIJUANA 10 10 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 10 9 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 10 8 18 NECAXA NECAXA 11 8

