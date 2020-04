El jugador de América disparó contra Chivas de Guadalajara y recordó un gol que marcó en el Estadio Azteca

Andrés Ibargüen, jugador de América, dialogó con el canal oficial de Las Águilas y disparó contra Chivas. El colombiano surgido en Cortuluá, confesó que el gol que más ha gritado y disfrutado desde que viste la del Azulcrema ha sido contra el Rebaño Sagrado en un partido correspondiente a la Liga MX.

El Piki hace referencia a un gol anotado en el Torneo de Apertura 2018 en el Estadio Azteca. Aquel partido las Águilas caían por 1-0 y gracias al gol de Andrés a los 80´, el encuentro terminó igualado. El extremo izquierdo tomó la pelota, enganchó y sacó un derechazo, el cual se devió en un jugador de Chivas y pudo ingresar tocando el palo izquierdo del portero.

"Yo creo que el gol que más he gritado la verdad, fue un en 2016 y acá fue uno contra Chivas. En ese gol traía un poquito algo en la garganta y venía con una espinita que no me había podido sacar, porque la verdad, pues, era mi primera año acá y se me había dificultado un poco", confesó el jugador de América.

Además, confesó el mal momento por el que pasaba el equipo. Pero al ingresar desde el banco, sentir el apoyo de los aficionados, el calor de un clásico, lo motivó. "Era un momento que veníamos como medio complicados y entro del banco y con esas ganas, el estadio lleno, la gente apoyando, el resultado en contra y siempre uno quiere aportarle al grupo. Que se de ese gol fue muy eufórico porque sí soy muy tranquilo para celebrar", aseguró el colombiano.

Andrés Ibargüen había tenido pocos partidos antes de ese Clásico Nacional. El extremo llegó al equipo de Coapa en el 2018, luego de su paso por Argentina, donde militó un año en Racing Club de Avellaneda.

