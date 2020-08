Antonio Mohamed afirmó que el América "siempre es favorito en el Estadio Azteca"

El rendimiento de Monterrey con Antonio Mohamed al mando mermó considerablemente luego de un cierre del 2019 histórico, en el que se coronó tras haber entrado en el octavo lugar a la Liguilla y realizó un excelente papel en el Mundial de Clubes.

Inesperadamente, Rayados comenzó una malaria que lo sigue aquejando: en la Liga MX, apenas ganó 1 partido de los últimos 16. Es por eso que el argentino eligió ser prudente en la previa al juego ante el América, por la sexta jornada del Guard1anes 2020.

"Visitando al América en la liga mexicana cualquier equipo no es favorito para ganar. Es un buen escenario donde fuimos campeones hace algunos meses y nos tiene que motivar. Ojalá podamos retomar esa memoria, frescura y confío que mañana va a ser un gran día", aseguró el Turco.

Con respecto a los rumores que lo alejan de La Pandilla, deslizó: "No escucho ni leo nada. Ni cuando soy campeón ni cuando no me toca ganar. Soy una persona que espera a que termine el torneo para ver qué pasa, no me dejo llevar por rumores".

Mohamed se coronó en el Estadio Azteca en 2019 (Jam Media)

"No estoy enterado de nada y no me afecta de ninguna manera. No puedo dar una respuesta porque no me interesa. Tengo que disfrutar el club en el que estoy y nada más, buscar que el equipo siga mejorando y terminar el torneo entre los cuatro mejores. Ese es el objetivo y estoy convencido de que lo vamos a lograr", agregó.

