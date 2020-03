Antonio Mohamed confesó que le gustaría dirigir un club importante

Antonio Mohamed es un entrenador que se ha destacado en México por ganar tres títulos de Liga MX con Tijuana, América y Monterrey; y uno de Copa MX, también con Rayados.

El argentino es consciente de que se encuentra en un equipo que demanda exigencia, pero considera que puede dirigir en un club top a nivel mundial, como por ejemplo, Boca Juniors, que lo habría tenido en cuenta para suceder a Gustavo Alfaro en enero.

"Mi idea es tomar un club importante que tenga la necesidad de pelear un campeonato. No tengo una elección particular. Ojalá que me toque y si no me toca, no será para mí. Tampoco estoy obsesionado con eso", comentó el Turco, en diálogo con Radio La Red.

Por otro lado, el timonel de 49 años sorprendió al revelar su deseo de retirarse de la profesión en el corto plazo: "Tengo casi 50 años. Me parece que llevo 17 o 18 dirigiendo y la verdad que me cansa un poco. Toda la vida dependiendo de un resultado. Voy a dirigir un año más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar la vida".

