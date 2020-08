Antonio Mohamed le tiró flores a sus dirigidos: "Rayados tiene un plantel europeo"

El último campeón del futbol mexicano sigue siendo Rayados, aunque su nivel en el último semestre no se acerca ni un poco a lo demostrado en la última etapa del 2019. Además, el equipo de Monterrey supo mantener a sus mejores jugadores, aunque también es cierto que ha perdido a baluartes como Marcelo Barovero y José María Basanta. Pese a eso, Antonio Mohamed elogió a sus dirigidos.

El entrenador de La Pandilla dialogó en conferencia de prensa previo al duro duelo del próximo sábado ante Santos Laguna, y al ser consultado respecto a los futbolistas que integran el plantel, el Turco opinó que la mayoría de ellos podría estar jugando tranquilamente en el futbol europeo por la calidad y categoría que tiene cada uno.

“Sin duda tenemos un plantel que cualquiera de los que compiten habitualmente en el primer equipo puede hacerlo tranquilamente en Europa, no le veo la diferencia en el 70 por ciento de los jugadores. Por eso uno les dice y les aconseja que les llegará el momento, o algunos no les llega y se quedan acá es cuestión de entender que están en un club modelo y ojalá lo puedan disfrutar”, comentó Mohamed.

Respecto a tener una baja con el campeonato empezado, el entrenador argentino le restó importancia: “Realmente no me inquieta, porque es parte de lo que puede llegar a pasar. Si se tiene que ir alguno habrá que adaptarse. No me hago problemas con cosas que no son, que no existen. Me enfoco en lo importante, en el partido de mañana, en el ahora, disfrutar”.

Rayados tendrá un partido complicado por la tercera jornada del Guard1anes 2020, ya que los Guerreros vienen de imponerse ante Chivas de Guadalajara en condición de local y ahora se encuentran igualados en puntos. Va poco jugado, pero ya se empiezan a jugar cosas importantes.

