Antonio Valencia dio la razón por la qué eligió la Liga MX por encima de la MLS

Como había pasado en mercado de pases anteriores, el Querétaro rompió el molde y oficializó la llegada de Antonio Valencia para el Clausura 2021. Así, la Liga MX se quedó con otro crack que supo brillar en Europa.

El ecuatoriano se tomó un momento para dialogar con Fox Sports y dio las razón por la que escogió el balompié azteca por sobre la MLS: "Me han dicho que es una liga competitiva. Me decidí por el idioma, la gente y la comida. El Chicharito (Javier Hernández, compañero suyo en el Manchester United), me dijo que es un país maravilloso".

Con respecto a la abolición de descensos que se ratificó en esta temporada, el lateral derecho comentó que "se me hizo un poco extraño que no haya descensos. Pero bueno, son leyes que ponen los directivos y hay que respetar".

Sobre la repercusión que causó su fichaje, senaló: "Estoy consciente de que tengo que venir a hacer un buen trabajo, a ponerme el overol y luchar por este equipo. Agradezco al entrenador (Héctor Altamirano) y a los directivos que confiaron en mí".

El Guard1anes 2021 comenzará el 7 de enero. Se espera mucho más de Los Gallos Blancos luego de que no clasifiquen ni al repechaje en el Apertura 2020.

