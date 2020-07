Beltrán recordó cuando fue a probarse al Club América y no quedó

Aunque lo cierto es que al día de la fecha todos conocen de la historia de amor que una a Fernando Beltrán con Chivas de Guadalajara, lo cierto es que la historia podría haber sido muy distinta en caso que el Club América hubiese tenido una postura distinta aquel día en el que el Nene fue a probarse con la ilusión de quedar en las Fuerzas Básicas de Las Águilas.

Viviendo un gran presente al ser una de las figuras más destacadas de la Liga MX y el ataque del Rebaño Sagrado, el volante del conjunto de Guadalajara se tomó el atrevimiento de viajar al pasado por unos instantes y responder con categoría a la pregunta si en algún momento guardó rencor para con el América.

Dejando en claro que nunca sintió fastidio por la determinación de Las Águilas de no quedarse con él y apostar en sus servicios, el Nene comenzó: "No representa nada en lo personal haber ido a hacer la prueba y no quedar. No tengo ningún rencor ni nada en contra de eso, me ayudó muchísimo a crecer mucho en mi carrera y camino que tomé".

Indicando que no se arrepiente en lo más mínimo de haber llegado al Rebaño Sagrado, Beltrán exteriorizó y dejó en claro la intensidad con la que vive el mítico y apasionante Clásico Nacional. "La mejor decisión que he tomado fue llegar a Chivas, eso lo tengo en claro, y lo juego tal cuál como es: un Clásico. Siempre le he querido ganar al América. Siempre tengo ganas de demostrar que mi equipo es mejor que América, y es lo que siempre pienso", continuó.

A modo de cierre, especificando una vez más que no guarda ningún tipo de rencor para con el América por lo sucedido, Fernando culminó: "De ahí a tener un rencor o algo así por el paso que tuve ahí y no quedar... todo lo contrario. Me ayudó muchísimo a crecer como futbolista".

