¿Blindaje a los árbitros? Arturo Brizio no opinó de la entrada de Nahuel Guzmán

En uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 del Guard1anes 2020 de la Liga MX, Tigres UANL derrotó 2-0 a Cruz Azul en el Estadio Azteca gracias a los goles de Nicolás López y André-Pierre Gignac. Pero más allá del resultado, hubo una situación particular que aún está siendo platicada en las redes.

Cuando comenzó la segunda mitad, Nahuel Guzmán tomó el balón dentro de su área pero estiró su pierna para cometerle una grosera infracción a Ignacio Rivero. A instancias del VAR, Eduardo Galván sancionó penalti en favor de los conducidos por Robert Dante Siboldi, aunque no expulsó al portero argentino.

Hasta cuando los árbitros le echaran valor para expulsar por este tipo de acciones, primero no ve el penal y luego no expulsa a Nahuel Cada día peor. pic.twitter.com/vn3q8UIBzZ — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) October 18, 2020

En la ejecución de Jonathan Rodríguez, y fiel a su estilo de polemizar, el arquero de los Felinos se arrodilló sobre la línea de meta. Al ver su postura, el silbante del encuentro se acercó y lo amonestó a pesar de las quejas. Ahora, días después, Arturo Brizio salió a explicar por qué no se puede hacer eso.

#Arbitraje | Análisis arbitral de Arturo Brizio sobre la Jornada #14 del Torneo GUARD1ANES 2020 de la @LigaBBVAMX.#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/IQVSgwB3Ol — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) October 20, 2020

"El guardameta se coloca hincado para la ejecución del penal. Una vez que los jugadores hayan ocupado su posición, el árbitro dará la señal. En este caso, no cumple con la regla puesto que sus pies no tocan la línea de meta y se encuentran fuera del terreno de juego. El jugador es amonestado como lo establece la regla 12 por mostrar una falta de respeto al espíritu de futbol. Es una decisión correcta", indició en la FMF.

De todos modos, la cara visible del arbitraje en México omitió opinar sobre la patada sin balón que el Patón le propinó al centrocampista de Cruz Azul. Para muchos era de roja directa y, aunque Eduardo Galván no le mostró ningún cartón, Arturo Brizio optó por no hablar. ¿Lo habrá hecho para no exponerlo?

