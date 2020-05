Borghi respaldó a Suazo y disparó contra Borgetti: "Debe pensar ‘¿cómo este gordo puede ser mejor que yo?'"

Jared Borgetti, emblemático jugador del futbol mexicano, encendió la polémica hace unas jornadas apuntando directamente contra Humberto Suazo, quien supo ser su compañero en Monterrey durante el año 2008 -el único en el que Jared defendió dicha playera-. El ex futbolista, lamentándose por el potencial que Chupete desperdició, manifesó: "Si él se hubiera preocupado por ser más profesional habría sido un gran jugador. Tenía una gran facilidad para hacer grandes cosas, pero si hubiera sido más profesional, habría hecho lo que hubiera querido".

Lanzada la bomba, Claudio Borghi, quien supo coincidor con Chupete en la Selección de Chile, no dudó siquiera un instante en respaldar de forma contundente a Suazo. El Bichi, exteriorizando su fastidio, también optó por disparar y arremeter contra Borgetti.

En diálogo con Todos Somos Técnicos, Borghi, haciendo referencia al estado físico que siempre caracterizó a Humberto, manifstó:: "Podemos tener muchos cambios, de equipo, de pareja, de barrio, de gustos de comidas, perfumes, pero lo genético no se cambia. Y este gordo, que dice Borgetti y me imagino que a eso se refiere, dame tres de estos gordos. Dame al gordo, el pelado que hace goles".

Luego de apoyar a Suazo, Claudio, lanzando una dura réplica, le apuntó directamente al reconocido ex futbolista mexicano. "Borgetti debe verse y quizás tuvo otro físico, fue un goleador histórico y debe pensar ‘¿cómo este gordo puede ser mejor que yo aún siendo gordo?'", indicó.

A modo de cierre, pidiendo que se deje circular a la naturaleza y dejar tranquilos a los goleadores que la misma hizo gordos, el director técnico culminó: "No quiero un Chupete alemán, ni francés, ni italiano. Me gusta el Chupete de San Antonio que nos dio muchísimos alegrías. A mí me salvó el cu... en muchos partidos".

