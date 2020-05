Bruno Marioni opinó acerca de la abolición de los ascensos y descensos

Muchos cambios ocurrieron a lo largo de estas últimas semanas en lo que a la Liga MX respecta. Dentro de estas modificaciones se encuentra la abolición de los ascensos y descensos, acción que causó revuelo en los jugadores del Ascenso, ya que muchos perderían el trabajo.

Algunas figuras importantes que militan en la Primera División, como también exjugadores, opinaron al respecto acerca de esta situación. Por ejemplo: Miguel Layún, el jugador de Rayados sostuvo que si eliminan los ascensos y descensos, se perderían la competitividad.

Otra figura pública que habló al respecto fue Bruno Marioni. El ex-Pumas y Atlas, entre otros, dialogó con Marca Claro y dijo que el tema se debe analizar en profundidad, no puede opinar desde su casa, aunque nunca va a estar de acuerdo con que se prohiba la posibilidad de competir dentro de una cancha un ascenso o un descenso.

""El tema del ascenso es un tema muy profundo, es muy fácil opinar desde lejos o desde fuera sin tener el conocimiento de lo que pasa realmente, yo entiendo y nunca voy a estar de acuerdo en que se prohíba la posibilidad de competir dentro de la cancha un ascenso o un descenso, pero también hay que ser objetivos y analizar; realmente el ascenso no estaba siendo la categoría que buscaba ser o que se intentaba, creo que había muchos déficits en el ascenso que impedían que fuera una categoría fuerte, una categoría sólida, por lo tanto, si entendía que necesitaba haber un cambio, necesitaba haber mejoras y me gustaría entender mucho más en profundidad cuáles son los objetivos que se tienen, cuál es el plan que se tiene pensado para la liga de desarrollo, porque hasta hoy no tenemos mucha claridad y es muy difícil opinar, lo único que sí puedo opinar es que no, nunca estaré de acuerdo en que deje de haber ascenso y descenso", sostuvo el exjugador.

Además, sostuvo que a los futbolistas les hace falta determinación y unión para resolver este tipo de problemas.

"Definitivamente hace falta determinación, decisión, unidad, y que se pongan de acuerdo en luchar por un bien común, porque el fútbol no es solamente de los jugadores de Primera División, el fútbol es de los jugadores de liga Ascenso, de la liga premier, de la liga segunda, de la sub 20, sub 17, sub 15, sub 13, el fútbol es de todos y debería de solidarizarse, deberían ser unidos y pelear por un bien común, porque hoy estás en Ascenso y mañana puedes estar en Primera División o mañana puedes estar en Primera División y mañana puedes estar en Ascenso, entonces en sí le falta mucha mucha determinación y unidad en general a los futbolistas", aseguró.

