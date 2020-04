Bruno Marioni reveló que escucharía una oferta del América para convertirse en su entrenador

Los entrenadores que supieron ser futbolistas estarán ligados de por vida a un determinado equipo, siempre y cuando lo producido en sus épocas dentro del campo de juego se imponga a lo realizado en la línea de cal.

Hablar de Bruno Marioni en México es referirse a Pumas y su campeonato en el Clausura 2004, donde el delantero argentino se convirtió en el goleador del torneo, ganándose el corazón de por vida de los aficionados. Sin embargo, esa situación puede cambiar si es que toma otro camino en su carrera.

"A MÍ NO ME LLAMÓ NUNCA NADIE PARA DARME UNA EXPLICACIÓN" Bruno Marioni relató cómo se dio su salida de Pumas, pese a tener el 53% de efectividad y haber tenido una semana de planeación de cara al Apertura 2019

En una entrevista con Fox Sports, Marioni respondió qué sucedería si América lo va a buscar para que se incorpore en su faceta como entrenador: "Siempre diré que el día que surja una posibilidad de trabajo, lo primero que debo hacer, es tener el respeto de sentarme a escuchar la propuesta y después tomar decisiones evaluando qué situaciones se presentan", reconoció.

"Sería hipócrita de mi parte decir: 'No, nunca los dirigiría' (a las Águilas). Imagina que después igual termino trabajando en el América porque ellos me ofrecieron trabajo y Pumas no, por ejemplo. Entonces no creo que sea justo tomar una línea tan tajante en esta profesión”, reveló el exjugador, que supo tener un paso en los Universitarios como entrenador.

De igual manera, Marioni se encargó de enfatizar su amor por los auriazules: “Mi cariño y mi amor por Pumas no va a variar nunca, como con Atlas, Toluca, Pachuca y Tecos, que fueron los equipos que a mí me permitieron trabajar en México. Eso no va a variar, entonces ojalá me toque dirigir a todos los exequipos en los que fui futbolista", culminó.

