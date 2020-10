Desde el círculo de Jermall Charlo dicen que le pelean a Canelo Álvarez en el peso que él quiera

La semana pasada Jermall Charlo no tuvo problemas para defender con éxito su Título Mundial Mediano CMB frente Sergiy Derevyanchenko. A pesar de esta victoria, el técnico del estadounidense comienza pedir pista frente a Canelo Álvarez.

En toda carrera de los grandes boxeadores tienen que retos a la altura del momento que viven, para que no sea humo y para que no se exponga a una derrota contra un rival más experimentado. El claro ejemplo es el camino que recorrió el Tapatío, que guste o no, salvo el combate con Floyd Mayweather, le manejaron bien el nivel de oposición que tuvo; cabe aclarar que otra es la discusión en relación a si ganó o no.

Así parece que es la carrera de Jermall Charlo que recién el sábado pasado tuvo una verdadera prueba para saber si es un boxeador de elite en las 160 libras. Es por esto que su técnico Ronnie Shields pide una audiencia, en el ring, contra el mexicano.

"Esa es probablemente la pelea que haga más sentido para Canelo, creo que tiene mucho sentido para Canelo y también para Jermall", expresó el entrenador a BoxingScene.com. Además, agregó: "Le pelearíamos en 168, le pelearíamos en 175".

De todas maneras, el tiempo dirá si el invicto estadounidense es una verdadera prueba o no para el mexicano. Mientras tanto, Canelo espera volver pelear antes de que termine el 2021.

