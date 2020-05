Carlos Hermosillo: "Los títulos no se ganan en la mesa"

La pandemia mundial del Covid-19 le ha quitado la ilusión a Cruz Azul de ser campeón de la Liga MX. Los directivos han decidido suspenderla debido a la contingencia sanitaria. Ante esto, un histórico exjugador de La Máquina dialogó con Marca Claro y dio su punto de vista.

Carlos Hermosillo sostuvo que la cancelación fue lo más apropiado ante la situación que está viviendo el país, y confesó que darle el título al los Celeste no era lo más justo. "El Cruz Azul jugaba bien y generó una ilusión, pero no estoy de acuerdo con tantas cosas que dice la gente, soy aficionado al Cruz Azul, quiero mucho a la institución, pero hay que ser conscientes que el torneo regular llevaba 10 fechas y había un punto de diferencia con el León", señaló.

Además, confirmó que en estos momentos hay temas más importantes de los que hablar antes del futbol, como por ejemplo: la economía.

"No fue el caso del Liverpool como en Inglaterra. A lo que voy es que los trofeos no se ganan en la mesa. Yo no preocupo ahorita si el balón ruda, si Cruz Azul es campeón, hay cosas más importantes como activar la economía", aseguró.

Más adelante, confesó estar preocupado por la situación de los futbolistas y su futuro ante el Coronavirus.

"No era la Liguilla, yo estoy de acuerdo con lo que se estableció (cancelar el torneo). Lo que me preocupa son los jugadores, ¿qué va a pasar con ellos? Siempre los jugadores terminan pagando los platos ratos", sentenció.

