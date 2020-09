Carlos Santos le lanzó un tiro a Atalante por una equivocación y Félix Fernández lo puso en su lugar

Para Carlos Santos siempre hay motivo para realizar algún tiro polémico en twitter. Todo puede comenzar con alguien que habla mal de su América o con Miguel Herrera y sus malos planteos. Esta vez, el exjugador de las Águilas se cruzó Félix Fernández y no fue por su exclub.

Todo comenzó con un error en Atalante que le había otorgado a uno de sus elementos el jersey número 12 que fue retirado en honor a Fernádez, exportero de los Potros de Hierros. Inmediatamente, el conjunto de la Ciudad de México informó que nadie iba usar esa playera.

"Les valieron madre Félix Fernández tu enorme historia dentro del fútbol", tuiteó Carlos Santos. Quien no se quedó callado fue el exguardameta al decir: "Negrito... le voy a decir a Marc Corsas que te enseñe a leer (no solo a escribir) ... ahí dice que NO les valió madres".

������les valieron madre @Felixatlante12 ������tu enorme historia dentro del fútbol �� https://t.co/WfVV6S5Cmp — Carlos Santos (@negrosantos13) September 5, 2020

Con ese tuit el exjugador brasileño cruzó a al exguardameta al decirle que le hable a los que le soplan la nuca todos los días. Además, se retiró al comentar "Saludos analista y escritor de pacotilla”.

Negrito... le voy a decir a @marccrosas que te enseñe a leer también (no solo a escribir)... ahi dice que NO les valió madres. — Felix Fernandez (@Felixatlante12) September 5, 2020

Sin embargo, quien tuvo la última palabra en twitter fue Félix Fernández al decir "¿Ya no soy 'Valdanito de petatiux'?".

Háblale a los que te sopla la nuca todos los días �������� — Carlos Santos (@negrosantos13) September 5, 2020

Saludos analista y escritor del pacotilla ����‍♂️����‍♂️����‍♂️������ — Carlos Santos (@negrosantos13) September 5, 2020 Ya no soy "Valdanito de petatiux"?????? �� — Felix Fernandez (@Felixatlante12) September 5, 2020

