Cesc Fàbregas puso a Carlos Vela a la altura de los cracks: "Ha sido un fenómeno"

Hablar de Carlos Vela es hablar de, probablemente, uno de los jugadores mexicanos con más talento de la historia del futbol. El actual delantero de Los Angeles Football Club demostró a lo largo de toda su carrera ser distinto a la mayoría, incluso en la élite del deporte, algo que lo posicionó dentro de los mejores del mundo.

El oriundo de Cancún ha recibido cientos de elogios por su gran capacidad y jerarquía, por lo que ya estará acostumbrado. Sin embargo, en las últimas horas le llegó uno más que especial: el de Cesc Fàbregas. La leyenda del Arsenal y campeón del mundo con España en 2010 halagó a Cracklitos, su amigo con el que compartió sus primeros años de carrera.

Carlos Vela y Cesc Fàbregas compartieron 2 temporadas y media en Arsenal (Getty Images)

"Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real Sociedad, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho", admitió el mediocampista del Mónaco para Marca.

Más adelante confesó: "Siempre (Carlos) decía 'bueno, ya, mañana'... el 'mañana' que siempre se dice de los mexicanos, pasaba el mañana y yo le decía 'no, Carlos, no se tiene que hacer mañana, se tiene que hacer hoy'. Se lo repetí varias veces, y bueno, aún así ha hecho una carrera muy buena".

"Cuando tiene un día bueno hace cosas espectaculares, lo que pasa es que le ha faltado esa consistencia para ser un número uno, pero sin duda ha sido un grandísimo jugador", sentenció Cesc Fàbregas lanzando una pequeña crítica a Vela sobre su mentalidad a la hora de jugar al futbol.

Lee También