Channing Frye sobre Michael Jordan: "En el presente, nadie desearía jugar con él"

El ser humano tiene la manía de comparar todo. En lo futbolístico, fueron incansables las especulaciones entre quién era mejor entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, como así también aquellos que consideran a Pelé, Alfredo Di Stéfano o al propio Johan Cruyff como el mejor de la historia.

La serie documental The Last Dance, que relata las temporadas de los Chicago Bulls de Michael Jordan, alentó a que se abra el debate sobre quién es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Allí, algunos creen que fue Su Majestad, aunque otros ponen por encima a LeBron James.

Indudablemente, las comparaciones llevan a decir cosas nunca antes escuchadas, con tal de fundamentar de cualquier manera y poner por encima al que se crea mejor. En esta ocasión, Channing Frye sorprendió en sus declaraciones al decir que MJ no se acomodaría a estos tiempos.

"Él (Jordan) solo tenía un trabajo, y ese era el de anotar. Y la verdad es que los hizo de una manera impresionante, muy impresionante. Pero no siento que su manera de ganar en ese entonces se pudiera acomodar al presente. Los muchachos no desearían jugar con él", expuso el campeón con Cleveland Cavaliers.

Frye, quien jugó con LeBron durante dos temporadas, puso a El Rey en un pedestal: "No voy a mentir, no era un fan de Jordan. Soy de Phoenix, soy partidario de Charles Barkley, de Kevin Johnson, de Dan Majerle. Nunca he tenido a Jordan como mi mejor jugador de todos los tiempos. De todos modos, para mí LeBron James está encima de Michael", finalizó.

