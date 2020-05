Chato Rodríguez y una desagradable experiencia con Marcelo Bielsa en Atlas

Juan Pablo Rodríguez debutó en Atlas en 1997 y sus destacadas actuaciones lo mantuvieron en el club hasta 2003, en uno de los procesos más exitosos de Los Rojinegros. La base de ese equipo de Ricardo La Volpe fue reconocida a Marcelo Bielsa, quien además trabajó en las fuerzas básicas. Sin embargo, Chato recordó al entrenador argentino y reveló una mala experiencia con él.

“La recuerdo como una anécdota muy desagradable. Llegué al Atlas a los 14 años y mi primera plática fue en un vestidor con Efraín Flores como auxiliar y Marcelo Bielsa como técnico del primer equipo. Me vio chiquito y me dijo que, si me quería quedar, yo debía crecer y alimentarme mejor, debía ir a casa club a comer todos los días después de los entrenamientos", rememoró en declaraciones a ESPN.

El ex mediocampista destacó que fue Efraín Flores quien confío en él y lo protegió en el cuadro de Guadalajara: "Fue muy frustrante, pero demostré que no importaba el tema de la estatura, todo se juega con una pelota. Lo que importa es la calidad y gracias a Dios se fue Bielsa del Atlas, Efraín tomó las riendas del equipo y varios meses después Efraín Flores me debutó, es quien tuvo que ver y me guardó, me debutó, me tuvo la confianza".

Sus 166 centímetros no le impidieron hacer una carrera que lo llevó por cinco equipos de la Liga MX y a vestir 24 veces la playera de la Selección. Sobre su etapa en el Tri, Chato contó una divertida anécdota cuando enfrentó a la Argentina de Bielsa: “Al término del juego La Volpe me llevó con Bielsa. Le dijo: ‘Loco, este es el enano que quisiste correr del Atlas porque no lo quisiste’, y Bielsa respondió que no me quiso correr, que yo era un jugadorazo…yo por dentro pensé: ‘hijo de…primero me quisiste correr y ahora dices que no’”.

Por último, valoró el legado del actual técnico del Leeds United, pero dio más méritos al trabajo de La Volpe. “Hay un libro de Bielsa en donde dice que fue él quien nos formó desde fuerzas básicas, pero ahí ves cómo se van colgando medallas. Los trabajos eran parte de lo que él había dejado, pero para mí dejó más escuela Ricardo en menos tiempo, hizo jugar al equipo muy diferente, era un futbol espectacular”, concluyó.

