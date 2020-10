Se metió en el ring: Chicote Calderón defendió a Gerardo Martino en la pelea con el Piojo Herrera

Miguel Herrera se metió en el ojo del huracán la última semana, una situación en la que le parece quedar cómodo al entrenador del América. El Piojo atacó con todo a Gerardo Martino, ya que entendía que el entrenador de la selección nacional les había dado demasiado trabajo físico a los jugadores en el microciclo, lo que podría haber causado la lesión de Guillermo Ochoa.

Cristian Calderón, jugador de Chivas de Guadalajara y rival directo de las Águilas, se mantuvo del lado de Martino, donde aclaró que el trabajo realizado en los clubes y la Selección de México es similar. Esa, justamente, fue la postura que mantuvo el Tata cuando le respondió a Herrera sus dichos previamente realizados.

“No cambia en nada. Cuando me ha tocado ir, se trabaja lo mismo que en tu club. No son los mismos trabajos, pero sí algo similar. No hay cosas que el profe te ponga que te puedan afectar. Lo que ellos quieren es que no llegues a tu club lastimado”, contó Chicote en conferencia de prensa.

“A todos nos gustaría defender la camiseta de México, y sé que primero tengo que defender a muerte la playera de Chivas",��Cristian Calderón https://t.co/lfO8nXmLzR — CHIVAS (@Chivas) October 1, 2020

De hecho, Calderón reveló una situación que se da internamente, donde los preparadores se encuentran coordinados: “Nuestros preparadores físicos están en constante comunicación con los de Selección, no es algo que pueda afectar. Al contrario, puede ayudar el ir a Selección y regresar a tu club”, profundizó.

Chicote Calderón no ha sido convocado en la última lista de Gerardo Martino, aunque se ilusionó con levantar el nivel y volver a estar: “A todos nos gustaría defender a muerte la playera de México. Debo hacer bien las cosas acá para después poder ir a defender la de México de la mejor manera”. Como quedó claro, no hay riesgo de lesiones.

