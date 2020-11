José Luis Higuera le apuntó al plantel de Chivas: "Decepcionaron por su deslealtad"

“A nuestra querida afición, colaboradores y medios de comunicación: se informa que después de cuatro años en la familia Chivas, José Luis Higuera Barberi deja de ser director general del Club Deportivo Guadalajara”, así rezaba el comunicado que sacó la institución en junio de 2019, revolucionando el futuro deportivo del equipo con la salida de su directivo.

Antes de aquella destitución, el Rebaño Sagrado se encontraba en un mar de dudas al mando de Higuera, quien permanentemente era muy criticado por no formar un equipo ganador. A casi un año y medio de aquel comunicado, ahora se puede entender un poco el motivo por los cuales las cosas no funcionaban por Guadalajara.

José Luis Higuera dialogó en W Deportes y dejó en claro que no tenía la mejor de las relaciones con algunos jugadores e incluso trató de desleales a otros. ¿A quién se refería? No se sabe a ciencia exacta, aunque no hay que ser un erudito para entender que el traspaso de Rodolfo Pizarro hacia Monterrey todavía está presente en la memoria de los aficionados.

José Luis Higuera y su frase más dura

“Hubo personas doble cara y que intentaron aprovecharse y atacar. Eso sí me produjo mucho repudio hacia varios miembros del plantel”, lanzó el anterior director general de Chivas, apuntándole directamente a algunos jugadores de los cuales él mismo se encargó de contratar.

Hace un tiempo que Guadalajara vive de indisciplinas, aunque eso siempre estuvo claro según Higuera: “Ninguno me sacó ‘canas verdes’ porque había muy claras ciertas cosas, más que las indisciplinas hubo algunos jugadores que decepcionaron por su deslealtad”, concluyó el actual directivo del Atlético Morelia.

