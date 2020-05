Christian Martinoli al fin responde si perdonaría a Miguel Herrera

La polémica de 2015 parece que nunca tendrá fin, pues por la importancia de sus protagonistas seguirá dando de qué hablar por siempre: Miguel Herrera y Christian Martinoli tuvieron un altercado que llegó a los golpes por parte del entonces entrenador de la Selección mexicana y al día de hoy siguen saliendo a la luz varios detalles y secretos.

Últimamente, el famoso narrador de TV Azteca ha desvelado algunos detalles de lo que ocurrió en el aeropuerto de Filadelfia hace ya cinco años, después de que México se coronara en la Copa Oro con el 'Piojo', quien justificó sus agresiones hacia Martinoli tras acusarlo de haber insultado a su familia.

Pero la pregunta que todos se hacen es si algún día podría haber reconciliación entre ambos, incluso ya hubo marcas que intentaron unirlos en varios comerciales, aunque no tuvieron éxito, por lo que la incógnita se mantiene pendiente y al parecer así seguirá hasta que ocurra un verdadero 'milagro' y el entrenador pudiera dialogar.

Y es que el youtuber 'ZabaLive' trató de acorralar al irreverente relator al realizarle 'cinco preguntas incómodas', de las cuales en dos de ellas se habló del ahora director técnico del América, no obstante al ser cuestionado directamente si perdonaría al 'Piojo', Martinoli esquivó con total elegancia el apuro.

"Es una situación imposible, eso no lo va a hacer jamás. Generalmente, yo lo degrado y él me insulta. Por momentos podemos ser bastante parecidos porque somos de mecha corta, nos podemos calentar rápido pero cada quien se expresa de distintas maneras el uno hacia el otro, generalmente negativas. Pero si llegara a suceder, no pasa nada y se acabó", sentenció Christian Martinoli.

Lo que sí dejó claro el comentarista favorito de México es que el entrenador mexicano es el personaje del futbol que peor le ha caído en toda su carrera como profesional de los medios, pues ante la pregunta del youtuber español Christian Martinoli respondió sin titubear: "Está clarísimo que Miguel Herrera".

Lee También