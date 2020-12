Miguel Herrera le mandó un mensaje a la directiva por Roger Martínez y Andrés Ibargüen 

Club América tuvo un año lleno de complicaciones, donde el futbol desplegado por el equipo se vio a cuentagotas. No hay dudas que, en ese sentido, Miguel Herrera y los futbolistas son los máximos responsables, ya que no supieron nunca encontrar la vuelta para aspirar a cosas importantes en la Liga MX.

Las Águilas tendrán la oportunidad de salvar el año con la Concachampions, pero no será sencillo: cuentan con varios lesionados que no podrán ser parte, aunque tienen otros jugadores que no serán tenidos en cuenta en el futuro, pero que por el momento sí lo son. Entre ellos, se encuentran Andrés Ibargüen y Roger Martínez, a quienes la directiva ya les avisó que se busquen nuevos destinos.

A pesar que la mirada de la directiva del América diga una cosa, el Piojo Herrera envió un gran mensaje para que los mismos se centren en lo que viene: “Con los dos hablé, están concentrados para ayudar al equipo, están comprometidos y buscarán hacer lo mejor. Si siguen aquí o salen, es la carrera del futbolista. Si les toca defender otra camiseta seguramente lo harán mejor de lo que lo han hecho aquí”, opinó en conferencia de prensa.

“Son profesionales, tienen que cumplir, tienen contrato todos. Tienen que exigirse al máximo, los he visto entrenar bien, metidos y conscientes de lo que deben hacer. La verdad no es que no sean tomados en cuenta, son los que menos minutos han tenido y la directiva decidió ponerlos transferibles, pero tienen contrato”, enfatizó Herrera, advirtiendo que la decisión pasa por la directiva.

Miguel Herrera no se juega el puesto en la Concachampions

Las principales versiones indican que el Piojo se juega su futuro en el América, pero él mismo aclaró que no es así: “Hasta donde he platicado con Baños, no. Siempre he dicho que tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y te quedas sin trabajo. Mi puesto no depende de ganar a fuerza el torneo, hay que ganar todos los partidos porque es la obligación de este equipo. Ahora estoy aquí, mañana estará otro y la exigencia será la misma para todos. Santiago no me ha dicho nada, no siento esa presión. En cualquier equipo hoy estás y mañana no”, sentenció.

