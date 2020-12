Roger Martínez traicionó al Piojo Herrera y ahora lo sacará del equipo ante Los Angeles FC

La situación de Roger Martínez en el América es poco común. Santiago Baños, presidente deportivo del equipo, reveló públicamente que el jugador colombiano no será tenido en cuenta en el 2021, al igual que su compatriota Andrés Ibargüen, advirtiendo que ya habían cumplido una etapa por Coapa.

Las declaraciones de Baños fueron sorpresivas y llamativas, debido que las Águilas todavía están afrontando la Concachampions y necesitan de Martínez concentrado allí para tener oportunidades de hacerse con el certamen continental. Por esa razón, Miguel Herrera habló en conferencia de prensa antes del duelo ante Atlanta United y defendió a su dirigido.

“Con los dos hablé, están concentrados para ayudar al equipo, están comprometidos y buscarán hacer lo mejor. Si siguen aquí o salen, es la carrera del futbolista. Tienen que exigirse al máximo, los he visto entrenar bien, metidos y conscientes de lo que deben hacer”, había manifestado el Piojo respecto a Roger Martínez y Andrés Ibargüen. No obstante, esto no fue así.

Esta es la que trabajó hoy como titular del @ClubAmerica previo al duelo contra LAFC



Memo Ochoa

Jorge Sánchez

Ramón Juárez

Seba Cáceres

Luis Fuentes

Luis Reyes

Richard Sánchez

Santiago Cáseres

Seba Córdova

Leo Suárez

Federico Viñas



Roger sale de la titular @ESPNmx — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) December 18, 2020

Roger Martínez traicionó a Miguel Herrera

Roger Martínez fue uno de los peores jugadores del partido ante Atlanta United, sino el peor, lo que le valió las críticas incesantes de los aficionados. Sin dudas, el colombiano jugó desganado y fue en contra de las declaraciones del Piojo, quien un día antes lo había respaldado públicamente.

El entrenador del América tomó rápidamente cartas en el asunto y, de acuerdo a las diferentes informaciones, el colombiano no jugará desde la partida en el duelo de Semifinales de Concachampions frente a Los Angeles FC. Evidentemente, el Piojo también se cansó de la situación.

Lee También