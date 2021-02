Miguel Herrera amenaza con volver a dirigir al América y a la Selección mexicana

Como el director técnico histórico del futbol mexicano que es, Miguel Herrera mantiene sus objetivos claros y sus convicciones firmes, a pesar de que han pasado casi dos meses desde que dejó ser entrenador de América.

Este 17 de febrero, el 'Piojo' festeja 19 años de carrera como entrenador, por lo que en entrevista con ESPN confesó su más grande sueño y sus planes a futuro, entre ellos dejó claro que volverá a dirigir a las Águilas y también a la Selección mexicana, pese a su polémico despido.

En una dinámica de 'Verdadero o Falso' durante el programa de 'Futbol Picante', el comentarista Odín Ciani le preguntó a Miguel Herrera si algún día regresará al Club América, a lo cual, sin titubear, el 'Piojo respondió con un contundente: "Verdadero", lo cual repitió al ser cuestionado si volverá a sentarse en el banquillo del Tri.

El sueño europeo del 'Piojo'

Por otro lado, el extimonel azulcrema reveló que mantiene firme el sueño por dirigir en Europa, de preferencia a uno de los 10 mejores equipos del mundo, aunque aceptó que en este tiempo que se encuentra desempleado no ha recibido alguna propuesta desde el 'Viejo Continente'.

"Me gustaría dirigir en Europa, a un equipo de los grandes, de los Top 10 del Mundo. [...] Por supuesto tratar de emigrar a Europa, pero tiene que llegar un llamado, un equipo que te ofrezca y que llene la parte deportiva para poder trascender", destacó.

Finalmente negó haber tenido un acercamiento oficial con el futbol chileno, luego de que su nombre sonara con fuerza para tomar las riendas de La Roja.

"No es cierto, no me llamó nadie desde la Federación de Chile. Me han buscado 20 mil representantes porque mi nombre está ahí sonando, me han buscado muchos periodistas para entrevistarme desde Chile, pero sinceramente no he tenido ningún acercamiento", sentenció.

